США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти, сообщает Bloomberg.

Все авторы письма представляют Республиканскую партию, к которой принадлежит и президент Дональд Трамп. Они намекнули, что обвал на нефтяном рынке может подорвать многолетнее стратегическое партнерство двух стран.

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00:01 — 10 марта

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Главной проблемой сенаторы назвали то обстоятельство, что действия Эр-Рияда происходят в момент глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ситуация и без этого ударила по энергетическим рынкам и стабильности компаний, так что насыщение нефтяного рынка выглядит совершенно неуместным.

Сенаторы напомнили, что США долгие годы поддерживали Саудовскую Аравию, но в ответ королевство гарантировало стабильность на мировом нефтяном рынке. «Мы призываем королевство играть конструктивную руководящую роль в стабилизации мировой экономики и снизить тревогу в нефтегазовом секторе», — говорится в обращении.

Обрушение цен на нефть началось после того, как Россия и страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не сумели договориться о продлении ограничения добычи. Королевство настаивало на дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей, а Москва хотела сохранить параметры сделки.

В результате с 1 апреля все входившие в соглашение страны отказываются от любых обязательств. На этом фоне Саудовская Аравия объявила о планах резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Экспорт саудовской нефти достигнет десять миллионов баррелей, хотя в начале года составлял только семь миллионов.

С помощью такой политики королевство намерено вытеснить с рынков своих конкурентов, и в первую очередь Россию. Однако низкие цены сильно ударят и по американским нефтяным компаниям, работающим со сланцевой нефтью. При нынешних нефтяных котировках они понесут серьезные убытки и могут обанкротиться.

Источник: Лента.Ру