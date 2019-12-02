США напомнили Европе о российской угрозе

США хотят продолжать сотрудничество с ЕС по вопросам противодействия общим угрозам, в числе которых Россия. Об этом говорится в комментарии госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Комментарий адресован новому руководству Евросоюза: обновленному составу Еврокомиссии и новому главе Совета Европы Шарлю Мишелю.

«США с нетерпением ждут работы с новой командой лидеров (…), чтобы продолжить работать над нашими общими целями. Они включают в себя усиление торговых связей, движение к энергетической независимости Европы и совместное противостояние угрозам нашей безопасности и демократическим ценностям, исходящим, в том числе, от России, Коммунистической партии Китая и Ирана», — говорится в заявлении Помпео.

29 ноября министр обороны Британии заявил, что западным спецслужбам стоит усилить противодействие России, которая представляет угрозу для целостности НАТО.

14 ноября сообщалось, что предыдущий глава Совета Европы Дональд Туск, уходя с должности, напомнил коллегам, что в течение всего своего срока настаивал на видении России как «стратегической проблемы», а не как возможного партнера.

Источник: Лента.Ру