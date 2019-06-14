США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры. Об этом 13 июня сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

«Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи», — цитирует сообщение ТАСС.

На вооружении эсминца находятся управляемые ракеты, в том числе крылатые Tomahawk.

13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия из-за, как предполагается, торпедной атаки.

Прозвучали взрывы, и возник пожар. Все члены экипажа были эвакуированы подоспевшими к месту происшествия иранскими военными. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

При этом 21 моряк танкера Kokuka Courageous был подобран другим американским эсминцем — Bainbridge.

«Мы не потерпим никакого вмешательства в действия корабля ВМС США Bainbridge», — добавили в CENTCOM.

Как сообщили «Известиям» в норвежской Frontline после инцидента все танкеры, следующие через Ормуз, будут находиться под дополнительной охраной. По мнению экспертов за нападением могут стоять аравийские монархии.

Источник: Газета Известия