США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке

7 марта 2020     14
США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке

Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает «Голос Америки».

В ведомстве заявили, что отслеживают «растущие связи» Кадырова с ОАЭ и другими ближневосточными государствами и продолжат сбор данных о характере предпринимательской деятельности политика и его окружения за пределами России. Кроме того, сотрудники Госдепа обсудят с эмиратскими коллегами важность привлечения главы Чечни к ответственности.

Внимание американского внешнеполитического ведомства на активности Кадырова на Ближнем Востоке обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон. Они направили письмо госсекретарю США Майку Помпео, где написали, что глава Чечни, например, официально заработал миллион долларов на проведении скачек в ОАЭ и, возможно, получил превзошедший эту сумму нераскрытый доход. Кроме того, политики отметили, что Арабские Эмираты инвестировали в Чечню 350 миллионов долларов. Все это, по их мнению, может быть нарушением санкционного режима, установленного американскими властями в отношении Кадырова.

Вся галерея ««Видно, как мало моих родственников в правительстве»»

Продолжить Хамзат Кадыров Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

США внесли Рамзана Кадырова в свой санкционный список в 2017 году на основании так называемого закона Магнитского, который позволяет американским властям вводить персональные ограничения в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Санкции запрещают главе Чечни въезд в Соединенные Штаты и замораживают его активы. Кроме того, с 2014 года Кадыров включен в санкционный список Евросоюза за поддержку ополчения в Донбассе.

В 2019 году США ввели санкции и в отношении нескольких человек из окружения главы Чечни — земляка и одноклассника Кадырова, командира спецотряда «Терек» полковника Абузайда Висмурадова, и председателя чеченского правительства Муслима Хучиева, которому руководитель республики неоднократно временно передавал свои полномочия на время отсутствия.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Продано более 350 билетов на рельсобусы от Керчи до Анапы
Продано более 350 билетов на рельсобусы от Керчи до Анапы

Открыто железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой. Продано более 350 билетов на первые рельсовые автобусы, которые сегодня выходят на маршрут между …


США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке
США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке

Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос …


Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации. По …


Тренер описал состояние «упавшей духом» Медведевой
Тренер описал состояние «упавшей духом» Медведевой

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер описал состояние своей подопечной Евгении Медведевой. По словам специалиста, спортсменка сейчас переживает не …


Полицейские поздравили последнего в Севастополе ветерана, служившего после войны в органах внутренних дел
Полицейские поздравили последнего в Севастополе ветерана, служившего после войны в органах внутренних дел

Севастопольские полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Сатымову с Международным женским днем. Стражи порядка с праздничным визитом приехали к …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты