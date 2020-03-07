США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке

Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает «Голос Америки».

В ведомстве заявили, что отслеживают «растущие связи» Кадырова с ОАЭ и другими ближневосточными государствами и продолжат сбор данных о характере предпринимательской деятельности политика и его окружения за пределами России. Кроме того, сотрудники Госдепа обсудят с эмиратскими коллегами важность привлечения главы Чечни к ответственности.

Внимание американского внешнеполитического ведомства на активности Кадырова на Ближнем Востоке обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон. Они направили письмо госсекретарю США Майку Помпео, где написали, что глава Чечни, например, официально заработал миллион долларов на проведении скачек в ОАЭ и, возможно, получил превзошедший эту сумму нераскрытый доход. Кроме того, политики отметили, что Арабские Эмираты инвестировали в Чечню 350 миллионов долларов. Все это, по их мнению, может быть нарушением санкционного режима, установленного американскими властями в отношении Кадырова.

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США внесли Рамзана Кадырова в свой санкционный список в 2017 году на основании так называемого закона Магнитского, который позволяет американским властям вводить персональные ограничения в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Санкции запрещают главе Чечни въезд в Соединенные Штаты и замораживают его активы. Кроме того, с 2014 года Кадыров включен в санкционный список Евросоюза за поддержку ополчения в Донбассе.

В 2019 году США ввели санкции и в отношении нескольких человек из окружения главы Чечни — земляка и одноклассника Кадырова, командира спецотряда «Терек» полковника Абузайда Висмурадова, и председателя чеченского правительства Муслима Хучиева, которому руководитель республики неоднократно временно передавал свои полномочия на время отсутствия.

Источник: Лента.Ру