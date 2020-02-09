США начали строить новые военные базы у нефтяных объектов в Сирии

США начали строительство новых военных баз на северо-востоке Сирии вблизи нефтяных месторождений, сообщило 8 февраля агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Отмечается, что объекты возводятся в районе города Телль-Бирак (провинция Хасеке), строительная техника переброшена из Ирака. Кроме того, военные США планируют переоборудовать бывшие курдские укрепления для контроля над нефтедобычей в Дейр-эз-Зоре.

По данным собеседников агентства, целью американцев является блокировка пути российским военным в район Румейлан — один из главных центров нефтедобычи.

В октябре глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности США силой защищать нефтяные месторождения в Сирии, чтобы не допустить к ним ни российских, ни сирийских военных.

Дамаск назвал подобное поведение захватом и воровством, а МИД РФ призвал Вашингтон отказаться от незаконного присваивания и контрабанды сирийских ресурсов.

3 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил о всевластии Америки над нефтью Сирии.

Источник: Газета Известия