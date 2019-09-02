США нашли причину для ядерной войны

2 сентября 2019     17
США нашли причину для ядерной войны

Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.

«Представьте, что в системе ядерного командования и контроля есть прогностическая система ИИ, которая запускается по определенным параметрам. Это гораздо, гораздо, гораздо более тревожная перспектива, чем все то, что вы можете придумать в терминах конкретного оружия», — сказал военный.

Американское издание отмечает, что такое развитие событий напоминает вероятный сценарий применения советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр».

Также Уорк привел пример, когда ИИ мог бы спровоцировать войну без прямого подключения к ядерным системам. В нем китайская сторона задумывается о нанесении американской удара, основываясь на проведенном ИИ анализе оперативной обстановки, указывающем на подготовку США ядерной атаки на Китай.

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Согласно бывшему заместителю министра обороны, военным необходим ИИ, однако не нужно преувеличивать его роль в конфликтах будущего.

В августе американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что США необходим собственный аналог «Периметра» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), поскольку потенциальные американские противники вроде Китая и России располагают гиперзвуковым оружием и малозаметными крылатыми ракетами, а также используют ИИ, что резко сокращает Пентагону время на принятие решения о нанесении ответного удара.

В июне американское издание Defense Оne написало, что «Россия в конечном итоге потерпит неудачу в стремлении стать лидером в области ИИ из-за неспособности развивать культуру инноваций».

Источник: Лента.Ру

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