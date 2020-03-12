США обвалили главные биржи Европы

На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Лондонской биржи опустился на 10,93 процента, ключевой немецкий индекс DAX — на 12,24 процента, французский CAC 40 — на 12,28 процента, а Stoxx Europe 600 потерял 11 процентов.

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В последний раз на столь низких уровнях европейские индексы находились в первой половине 2010-х годов. Например, британский FTSE 100 был ниже в октябре 2011 года, а DAX — в октябре 2013-го.

Ограничение продлится 30 дней и не затронет транспортировки товаров и грузов. Президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в том, что те не смогли предотвратить распространение вируса. При этом в ЕС утверждают, что распоряжение стало для них полной неожиданностью.

Американские рынки также негативно отреагировали на ситуацию. После начала торгов их пришлось останавливать, так как обвал основных индексов превысил пять процентов. Падение удалось остановить, но коррекции не произошло.

Источник: Лента.Ру