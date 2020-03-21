США обвинили в подкладывании мины под «Северный поток-2»

21 марта 2020     22
США обвинили в подкладывании мины под «Северный поток-2»

США стремятся подложить мину под российский проект «Северный поток-2». С таким обвинением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Американцы неприкрыто стремятся “подложить мину” под “Северный поток-2”, теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители», — заявил он.

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00:01 — 18 февраля

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Так представитель МИДа отреагировал на заявление американского Госдепа, который расценил действия России в сфере энергетики как враждебные. В ответ Вашингтону посоветовали не придумывать себе врагов.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в конце прошлого года после того, как США ввели санкции против всех возможных участников проекта. Швейцарская компания Allseas после этого прекратила работы и вывела суда из акватории Балтийского моря. Россия пообещала достроить газопровод своими силами.

Источник: Лента.Ру

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