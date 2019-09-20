США обвинили в размещении оружия в космосе

20 сентября 2019     20
США обвинили в размещении оружия в космосе

США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе. Об этом в статье для журнала «Россия в глобальной политике» написал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон отвергает все предложения создать универсальный мораторий на размещение оружия в космическом пространстве.

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00:04 — 22 августа

Топор войны

США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?

В июле Лавров уже заявлял, что планы США по выводу оружия в космос беспокоят Россию, так как это может привести к витку новых вооружений. По его словам, эти задумки «уже получают материальное воплощение».

В марте стало известно, что Пентагон запланировал в 2023 году испытать на околоземной орбите нейтронное оружие, предназначенное для перехвата баллистических ракет. Пучковое оружие BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket) было успешно испытано в космосе еще в 1989 году, а к настоящему времени решена задача уменьшения габаритов установки.

О том, что эффективность США в возможном глобальном конфликте зависит от космического оружия, заявлял в апреле исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан. Развитие подобных технологий у России и Китая он назвал реальной угрозой американской безопасности.

Источник: Лента.Ру

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