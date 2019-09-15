США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

15 сентября 2019     16
США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

Иран причастен к более чем ста нападениям на Саудовскую Аравию. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter.

Политик заявил, что Тегеран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей», в то время как президент страны Хасан Роухани и министр иностранных дел Джавад Зариф делают вид, что занимаются дипломатией.

Помпео призвал мировое сообщество осудить агрессию со стороны Ирана и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности. Он пообещал, что США окажут содействие мировому рынку энергетики после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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00:02 — 24 июня

Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Власти сообщили, что возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечает Associated Press, ранее нефтяные объекты страны становились целями дронов шиитского движения «Ансар Аллах». Кроме того, известно, что в 2006 году боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» пытались устроить взрыв на Saudi Aramco.

Saudi Aramco считают свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) одним из крупнейших в мире, он способен перерабатывать до семи миллионов баррелей в день. В 2018 году эксперты Moody’s Investors Service назвали компанию самой прибыльной в мире — ее чистая прибыль составила 111,1 миллиарда долларов.

Источник: Лента.Ру

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