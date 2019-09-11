США обвинили Россию в еще одном убийстве в Европе

США считают, что за убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине стоят российские власти. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал неназванный американский чиновник.

Собеседник издания отказался пояснить, кто конкретно должен понести ответственность. По его словам, паспорт мог быть выдан киллеру «только российскими властями».

Газета уточняет, что заявление о возможной причастности Москвы к убийству Хангошвили прозвучало впервые. Немецкие чиновники первоначально заявили, что убийство может быть связано с организованной преступностью, и отказались от дальнейших комментариев.

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00:07 — 7 августа

Хангошвили был убит 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Киллер приблизился к нему на велосипеде, дважды выстрелил ему в голову из пистолета «Глок-26» с глушителем и попытался скрыться на электросамокате. Вскоре по подозрению в совершении преступления полиция задержала 49-летнего россиянина.

По утверждению ряда СМИ, Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Как сообщил руководитель чеченской диаспоры Стамбула Али Висхаджиев, в период чеченской войны Хангошвили был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов.

По словам одного из знакомых Хангошвили, он в 2004 году участвовал в нападении на Назрань, когда погибли 93 человека, 67 из которых являлись сотрудниками правоохранительных органов.

В Кремле заявили, что убийство Хангошвили не имеет отношения к российским властям. «Лучше вам поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они гражданами», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Лента.Ру