США обвинили Россию в распространении слухов об американских властях

Россия, а также некоторые другие страны, распространяют слухи о разногласиях в американской администрации, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента и его советников разногласия, – это можно видеть свободно», – цитирует Болтона «РИА Новости».

В качестве доказательств он привел слова главы МИД Ирана Джаважа Зарифа о том, что советники Дональда Трампа ведут его к конфронтации с Тегераном.

Сообщения о противоречиях в администрации США регулярно появляются в американских СМИ и нередко подкрепляются последующими отставками чиновников.

Источник: Газета Известия