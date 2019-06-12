США обвинили Россию в распространении слухов об американских властях

12 июня 2019     21
США обвинили Россию в распространении слухов об американских властях

Россия, а также некоторые другие страны, распространяют слухи о разногласиях в американской администрации, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента и его советников разногласия, – это можно видеть свободно», – цитирует Болтона «РИА Новости».

В качестве доказательств он привел слова главы МИД Ирана Джаважа Зарифа о том, что советники Дональда Трампа ведут его к конфронтации с Тегераном.

Сообщения о противоречиях в администрации США регулярно появляются в американских СМИ и нередко подкрепляются последующими отставками чиновников.

Источник: Газета Известия

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