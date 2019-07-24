Госдепартамент США 23 июля обвинил Россию и Сирию в нанесении авиаударов по мирным жителям на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом 24 июля сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что ранее в зарубежных СМИ появилась информация со ссылкой на данные организации «Белые каски» и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которым якобы в результате российской авиабомбардировки в Маарет-ан-Нумане погибли около 23 человек. В свою очередь в Минобороны России эти утверждения назвали фейком и подчеркнули, что в тот день ВКС никаких задач в этом регионе не выполняли.
Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что подобные удары длятся на протяжении нескольких месяцев. Также она обвинила сирийских и российских военных в «преднамеренных ударах по гражданских объектам». Поэтому она призвала Москву и Дамаск прекратить наступления.
«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.
Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
Трамп нашел в Джонсоне своего британского двойника
Президент США Дональд Трамп положительно оценил избрание Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Его слова передает The Independent. Трамп назвал …
|
США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Госдепартамент США 23 июля обвинил Россию и Сирию в нанесении авиаударов по мирным жителям на юге сирийской провинции Идлиб. Об …
|
«Ситуация становится критической»: почему Мадуро заявил о «криминальной атаке» на энергосистему Венесуэлы
Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал очередной энергетический коллапс в республике «криминальной атакой против спокойствия и мира родины». Её целью была …
|
Трамп возмутился обдиранием в торговле с Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза (ЕС) обдирают Америку. Об этом он заявил на конференции старшеклассников консервативной организации …
|
Москвичи оценили уровень жизни в столице
Специалисты из фонда «Петербургская политика» провели опрос среди жителей Москвы и выяснили, что больше половины из них (55,9%) отметили улучшения …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!