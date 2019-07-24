США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе

Госдепартамент США 23 июля обвинил Россию и Сирию в нанесении авиаударов по мирным жителям на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом 24 июля сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что ранее в зарубежных СМИ появилась информация со ссылкой на данные организации «Белые каски» и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которым якобы в результате российской авиабомбардировки в Маарет-ан-Нумане погибли около 23 человек. В свою очередь в Минобороны России эти утверждения назвали фейком и подчеркнули, что в тот день ВКС никаких задач в этом регионе не выполняли.

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что подобные удары длятся на протяжении нескольких месяцев. Также она обвинила сирийских и российских военных в «преднамеренных ударах по гражданских объектам». Поэтому она призвала Москву и Дамаск прекратить наступления.

«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

Источник: Газета Известия