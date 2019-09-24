США объяснили невыдачу виз российской делегации

24 сентября 2019     12
США объяснили невыдачу виз российской делегации

Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Ее слова передает ТАСС.

По словам дипломата, решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом. «Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — пояснила она. Кроме того, информация о визовых документах конфиденциальная, поэтому конкретные вопросы по этому поводу обсудить невозможно, добавила представитель.

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12:26 — Сегодня

Ранее о том, что десять российских политиков не получили визы, сообщил один из представителей делегации — сенатор Константин Косачев. Посольство США в России отказалось комментировать ситуацию, назвав инцидент «частным случаем».

Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

Источник: Лента.Ру

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