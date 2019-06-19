США объяснили нелюбовь к С-400

19 июня 2019     19
США объяснили нелюбовь к С-400

США считают российские зенитно-ракетные комплексы С-400 платформой сбора разведывательной информации в интересах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента США.

Именно такое мнение о комплексе является причиной американских возражений против покупки С-400 Турцией. «Планируемая закупка Анкарой российской ЗРС С-400 будет иметь тяжелые последствия для отношений США с Турцией. Соединенные Штаты очень хотят избежать таких шагов», — сказал источник.

Собеседник агентства отдельно отметил, что США готовы минимизировать негативные последствия для Турции в случае отказа от сделки.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Сообщалось, что санкции могут быть введены уже в июле.

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