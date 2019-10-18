США объяснили отказ в военной помощи Украине

18 октября 2019     10
США объяснили отказ в военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни назвал причиной приостановки военной помощи Украине коррупцию. Его слова приводит USA Today.

Малвэни ответил на вопрос журналистов о том, почему США перестали выделять Украине деньги на военные расходы. Он назвал государство коррумпированным и добавил, что все об этом знают. Малвэни рассказал, что не хочет отправлять туда кучу денег, так как эти средства «осядут в их карманах».

Также представитель Белого дома отметил, что европейские страны предоставили Украине «помощь в виде оружия на ноль или почти ноль долларов». По его словам, Трампу это не нравится, и он говорил об этом ранее. Также Малвэни заверил всех в том, что администрация США не держит в тайне детали этого скандала.

В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона.

В октябре американский лидер разморозил военную помощь Украине и сообщил, что сделал это только из-за звонка с такой просьбой от сенатора Роба Портмана. Несмотря на это, он заявлял, что не согласен с палатой представителей Конгресса США, которая в сентябре одобрила военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов (около 16 миллиардов рублей).

Источник: Лента.Ру

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