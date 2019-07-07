США оправдали наращивание Россией войск на украинской границе

7 июля 2019     38
США оправдали наращивание Россией войск на украинской границе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации. Его слова приводит УНИАН.

«Относительно размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, что количество войск растет перед ротацией», — заявил он.

По его мнению, наращивание российских войск на границе с Украиной «не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях».

Ранее сообщалось, что из-за роста военной активности НАТО Россия усилила войска Западного и Южного военных округов за счет сокращения других своих группировок. «В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативе НАТО “4 по 30” мы вынуждены усилить состав войск», — сказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он отметил, что численность российских военных останется неизменной.

Источник: Лента.Ру

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