США опровергли вывод войск из Ирака

11 февраля 2020     11
США опровергли вывод войск из Ирака

Сообщения о том, что США начали вывод войск с 15 военных баз в Ираке, являются неправдой. Это опроверг представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Эрл Браун агентству ТАСС.

«Эти сообщения являются ложными», — отметил американский подполковник. Других сведений по теме он не предоставил.

Материалы по теме

00:03 — 29 января

Ранее о том, что США начали выводить свои войска с территории Ирака, сообщил телеканал Al Arabiya. Американские военные якобы собирались покинуть 15 баз в стране. Позже в Ираке ответили, что такого числа баз США в принципе не существует.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других стран. США выразили разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято после убийства американскими военными в Багдаде генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

США опровергли вывод войск из Ирака
США опровергли вывод войск из Ирака

Сообщения о том, что США начали вывод войск с 15 военных баз в Ираке, являются неправдой. Это опроверг представитель Центрального …


«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил

08:18 «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Вашингтоне, …


Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот

Руководство камчатского филиала ВГТРК провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения. Об …


Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье бывшей российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. Об этом сообщил младший брат …


Парусник «Паллада» в ходе кругосветки обогнул мыс Горн и вышел в Атлантику
Парусник «Паллада» в ходе кругосветки обогнул мыс Горн и вышел в Атлантику

05:14 Российский парусник «Паллада» в ходе кругосветной экспедиции пересёк меридиан мыса Горн и перешёл из Тихого океана в Атлантический. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты