США опровергли вывод войск из Ирака

Сообщения о том, что США начали вывод войск с 15 военных баз в Ираке, являются неправдой. Это опроверг представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Эрл Браун агентству ТАСС.

«Эти сообщения являются ложными», — отметил американский подполковник. Других сведений по теме он не предоставил.

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00:03 — 29 января

Ранее о том, что США начали выводить свои войска с территории Ирака, сообщил телеканал Al Arabiya. Американские военные якобы собирались покинуть 15 баз в стране. Позже в Ираке ответили, что такого числа баз США в принципе не существует.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других стран. США выразили разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято после убийства американскими военными в Багдаде генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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Источник: Лента.Ру