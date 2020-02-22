США ответили России на воображаемую ядерную атаку

22 февраля 2020     20
США ответили России на воображаемую ядерную атаку

США ответили России на воображаемую ядерную атаку по Европе. Американская сторона провела соответствующие учения, заявил представитель Пентагона в ходе брифинга. Стенограмма встречи опубликована на сайте ведомства.

По сценарию США, Россия использовала ядерное оружие малой мощности для удара по объекту на территории НАТО. Глава Пентагона Марк Эспер и представители конгресса приняли решение ответить ядерным ударом по России. Они разработали план на случай ядерного кризиса.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие, только удостоверившись, что кто-то наносит по ней удар. Он подчеркнул, что Россия не может быть инициатором ядерного удара, но может воспользоваться оружием для своей защиты.

Источник: Лента.Ру

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