США отказались выдавать визы еще одной российской делегации

25 сентября 2019     13
США отказались выдавать визы еще одной российской делегации

Некоторые участники делегации на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) также не получили американские визы. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По словам российского представителя, разрешения на въезд в США не получили десять человек. Он также напомнил о похожей ситуации, когда российских делегатов также не допустили до нее.

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12:26 — 24 сентября

«Нам пришлось не допустить проведения этой конференции, потому что решение принимается консенсусом. Предлоги невыдачи визы для нас не имеют никакого значения, потому что страна-хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять соглашение с Организацией Объединенных Наций», — заключил Небензя.

Ранее о том, что десять российских политиков не получили визы, сообщил один из представителей делегации — сенатор Константин Косачев. Американское посольство отказалось комментировать ситуацию, назвав инцидент «частным случаем». Позже представитель Госдепартамента США объяснила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом и соглашением о штаб-квартире ООН.

Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

Источник: Лента.Ру

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