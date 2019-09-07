США отказались смягчать санкции в отношении Ирана

7 сентября 2019     3
США отказались смягчать санкции в отношении Ирана

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не смягчат санкции против Ирана, пока Тегеран «не перестанет лгать и распространять террор». Об этом 6 сентября он написал в своем Twitter.

«Тегеран считает, что важнее финансировать кровожадный режим (президента Сирии Башара — Ред.) Асада, чем заботиться о собственном народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать и распространять террор», — написал Болтон и прикрепил фото иранского танкера Adrian Darya, шедшего под флагом Панамы и задержанного по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций.

По информации интернет-портала Middle East Eye, танкер 5 сентября выгрузил находившуюся на его борту нефть в сирийском порту.

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан властями британского Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа судно освободили, но через два дня американский суд выдал ордер на арест танкера и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил требование.

Перед освобождением танкер сменил название на Adrian Darya и заменил флаг на иранский.

31 августа минфин США внес иранский танкер Adrian Darya и его капитана в санкционный список.

Источник: Газета Известия

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