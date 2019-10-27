США отказались считать Россию союзником

27 октября 2019     19
США отказались считать Россию союзником

Соединенные Штаты не считают Россию своим союзником, но в случае с «Исламским государством» (запрещена в России) интересы стран совпали. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью телеканалу NBC.

В частности, это произошло во время операции по ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, отметил американский советник. «Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними», — заявил он. В то же время О’Брайен назвал Россию «серьезной угрозой» для США.

Ранее, 27 октября, президент США Дональд Трамп рассказал, что ликвидацией аль-Багдади занимались силы специальных операций страны. В результате операции, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

В российском Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ и потребовали от США предоставить прямые доказательства пребывания аль-Багдади в Идлибе.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров
Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории американского штата Калифорния в связи с лесными пожарами. Соответствующее заявление размещено на сайте …


США отказались считать Россию союзником
США отказались считать Россию союзником

Соединенные Штаты не считают Россию своим союзником, но в случае с «Исламским государством» (запрещена в России) интересы стран совпали. Об …


Аршавин: не стал бы пока петь дифирамбы Тедеско
Аршавин: не стал бы пока петь дифирамбы Тедеско

22:09 Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). @fcsm_official …


В Белом Доме осудили представление главы ИГ «религиозным ученым»
В Белом Доме осудили представление главы ИГ «религиозным ученым»

Пресс-секретарь Белого Дома Стефани Гришэм с возмущением отреагировала на публикацию американского издания Washington Post об уничтожении военнослужащими США лидера ИГ …


Россия потребовала от США доказательств пребывания лидера ИГ в Идлибе
Россия потребовала от США доказательств пребывания лидера ИГ в Идлибе

США должны предоставить прямые доказательства пребывания лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади в Идлибе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты