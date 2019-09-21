США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии

США направили в Персидский залив эсминец USS Nitze («Нитце»), чтобы помочь Саудовской Аравии закрыть брешь, имеющуюся в ее противовоздушной обороне на северо-восточном направлении. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, эсминец разместится на севере залива у северо-восточного побережья Саудовской Аравии. Как отмечается, по информации властей США, именно через воздушное пространство над этими районами были нанесены удары по объектам нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября.

USS Nitze был введен в эксплуатацию в 2005 году. Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis («Иджис») и крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») с дальностью поражения до 1,6 тысячи километров. Кроме того, эсминец может нести до 74 противоракет SM-3, которые могут поражать цели на расстоянии 500 километров.

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00:02 — 24 июня

Как отмечает «Интерфакс», в настоящее время на юге Персидского залива находится американский эсминец USS Gonzalez («Гонсалес»). Также известно о пребывании еще одного эсминца ВМС США в центральной части залива.

Ранее в сентябре министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский президент Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии. Отмечалось, что действия вооруженных сил США «будут носить оборонительный характер» и в основном будут способствовать противовоздушной и противоракетной обороне.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел взрыв, который привел к пожару. После этого страна вынуждена была сократить добычу нефти вдвое. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах». США считают, что к атаке причастен Иран.

Источник: Лента.Ру