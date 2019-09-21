США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

21 сентября 2019     15
США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии. Его слова приводит Reuters.

Трамп принял такое решение, так как считает Иран ответственным за атаку на нефтяные объекты в королевстве. Как сообщил Эспер, действия вооруженных сил США «будут носить оборонительный характер». Министр добавил, что войска будут в основном способствовать противовоздушной и противоракетной обороне.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что мог бы уничтожить 15 различных целей в Иране. Однако он предпочел ввести экономические санкции против страны, заявив, что «сдержанность — это благо».

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00:02 — 24 июня

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел взрыв, который привел к пожару. После этого страна вынуждена была сократить добычу нефти вдвое. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах». США считают, что к атаке причастен Иран.

Источник: Лента.Ру

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