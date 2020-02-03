США отправят еще несколько самолетов в Китай для эвакуации сограждан

США отправят еще несколько самолетов в Китай, чтобы вывезти граждан Соединенных Штатов из провинции Хубэй — эпицентра коронавируса. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в ходе своего визита в Узбекистан.

«Мы также можем доставить наших граждан из других стран. Кроме того, мы можем доставить туда медикаменты», — приводит его слова Reuters в понедельник, 3 февраля.

31 января сообщалось, что США эвакуировали около 200 сотрудников своего консульства из Уханя, а также членов их семей и других американских граждан. Кроме того, в стране запретили въезд иностранным гражданам, которые в последние две недели посещали Китай.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По данным на 3 февраля, число смертей от заболевания в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.

Источник: Газета Известия