США отправят министра финансов отмечать годовщину освобождения Освенцима

18 января 2020     44
США отправят министра финансов отмечать годовщину освобождения Освенцима

Глава Минфина США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом сказано в сообщении финансового ведомства, содержание которого приводит ТАСС.

Мнучин вместе с делегацией прибудут в Польшу 27 января, в понедельник. Американский министр также примет участие в двусторонних переговорах с польским лидером Анджеем Дудой и президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Перед посещением Польши Мнучин встретится в Лондоне 25 января с министром финансов королевства Саджидом Джавидом и обсудит выход Великобритании из Евросоюза.

На мероприятии в честь годовщины освобождения концлагеря российскую сторону представит посол России в Польше Сергей Андреев, сообщило агентство.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения лагеря Освенцим в Польше пройдут 27 января. Как предполагается, президент России Владимир Путин не будет там присутствовать. Однако польские власти в июле 2019 года заявляли о намерении отправить приглашение российскому лидеру. Тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский уверял, что факт освобождения лагеря Советской армией является историческим, а польские политики подчеркивали важность присутствия Путина на мероприятии.

В крупнейшем концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау рядом с городом Освенцим были убиты около 1,1 миллиона человек с 1940 по 1945 год. В основном жертвами стали евреи, которых отправляли в лагерь со всей Европы. 27 января 1945 года войска Красной армии освободили концлагерь. По разным подсчетам, в боях за освобождение Аушвица-Биркенау погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Калинская победила Синьюй и вышла в основную сетку Australian Open
Калинская победила Синьюй и вышла в основную сетку Australian Open

08:40 Россиянка Анна Калинская одержала победу над китаянкой Ван Синьюй в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии, и пробилась в основную …


В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства
В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России. …


Ученые назвали причину вымирания динозавров
Ученые назвали причину вымирания динозавров

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось …


СМИ: Трамп встретится в Давосе с президентом Ирака
СМИ: Трамп встретится в Давосе с президентом Ирака

05:37 Президент США Дональд Трамп собирается провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в …


Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями
Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями

Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Об этом пишет The Sun. Останки …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты