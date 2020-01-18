США отправят министра финансов отмечать годовщину освобождения Освенцима

Глава Минфина США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом сказано в сообщении финансового ведомства, содержание которого приводит ТАСС.

Мнучин вместе с делегацией прибудут в Польшу 27 января, в понедельник. Американский министр также примет участие в двусторонних переговорах с польским лидером Анджеем Дудой и президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Перед посещением Польши Мнучин встретится в Лондоне 25 января с министром финансов королевства Саджидом Джавидом и обсудит выход Великобритании из Евросоюза.

На мероприятии в честь годовщины освобождения концлагеря российскую сторону представит посол России в Польше Сергей Андреев, сообщило агентство.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения лагеря Освенцим в Польше пройдут 27 января. Как предполагается, президент России Владимир Путин не будет там присутствовать. Однако польские власти в июле 2019 года заявляли о намерении отправить приглашение российскому лидеру. Тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский уверял, что факт освобождения лагеря Советской армией является историческим, а польские политики подчеркивали важность присутствия Путина на мероприятии.

В крупнейшем концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау рядом с городом Освенцим были убиты около 1,1 миллиона человек с 1940 по 1945 год. В основном жертвами стали евреи, которых отправляли в лагерь со всей Европы. 27 января 1945 года войска Красной армии освободили концлагерь. По разным подсчетам, в боях за освобождение Аушвица-Биркенау погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.

Источник: Лента.Ру