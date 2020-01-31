США передумали сокращать военную помощь Украине

В Белом доме впервые за последние годы решили не спорить с президентом США Дональдом Трампом и не сокращать военную помощь Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Административно-бюджетного управления (OBM).

Помощь Киеву оказывают по двум каналам: через Государственный департамент и Пентагон. Речь идет именно о сумме, выделяемой по линии Госдепа.

В последние два года администрация Трампа каждый раз предлагала сократить помощь до 20 миллионов долларов, объясняя это тем, что «деньги пригодятся самим Соединенным Штатам». Конгресс не соглашался с Белым домом и утверждал 115 миллионов долларов.

Подобная схема предполагалась и для бюджета 2021 года. Однако, по словам представителя OBM, сокращения финансовой помощи не будет, а сумма, наоборот, будет увеличена. Источники в администрации не прояснили, с чем конкретно связана смена позиции. Автор статьи предположил, что Белый дом изменил мнение из-за импичмента Трампа.

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18:21 — 25 сентября 2019

30 декабря стало известно, что Трампа неоднократно пытались убедить разморозить военную помощь Украине. Отмечалось, что его стремление было встречено оппозицией в администрации.

Оппоненты американского лидера неоднократно обвиняли его в том, что он решил заморозить военную помощь Украине из-за скандала с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп якобы оказывал на него давление, угрожая сокращением финансирования. Белый дом всегда отвергал эти обвинения, указывая, что президент лишь опасается из-за уровня коррупции на Украине.

По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи Украине Зеленский начал расследование действий сына Джо Байдена — Хантера. На фоне этих слухов Трампу объявили импичмент.

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Источник: Лента.Ру