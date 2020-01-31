США передумали сокращать военную помощь Украине

31 января 2020     8
США передумали сокращать военную помощь Украине

В Белом доме впервые за последние годы решили не спорить с президентом США Дональдом Трампом и не сокращать военную помощь Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Административно-бюджетного управления (OBM).

Помощь Киеву оказывают по двум каналам: через Государственный департамент и Пентагон. Речь идет именно о сумме, выделяемой по линии Госдепа.

В последние два года администрация Трампа каждый раз предлагала сократить помощь до 20 миллионов долларов, объясняя это тем, что «деньги пригодятся самим Соединенным Штатам». Конгресс не соглашался с Белым домом и утверждал 115 миллионов долларов.

Подобная схема предполагалась и для бюджета 2021 года. Однако, по словам представителя OBM, сокращения финансовой помощи не будет, а сумма, наоборот, будет увеличена. Источники в администрации не прояснили, с чем конкретно связана смена позиции. Автор статьи предположил, что Белый дом изменил мнение из-за импичмента Трампа.

Материалы по теме

18:21 — 25 сентября 2019

30 декабря стало известно, что Трампа неоднократно пытались убедить разморозить военную помощь Украине. Отмечалось, что его стремление было встречено оппозицией в администрации.

Оппоненты американского лидера неоднократно обвиняли его в том, что он решил заморозить военную помощь Украине из-за скандала с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп якобы оказывал на него давление, угрожая сокращением финансирования. Белый дом всегда отвергал эти обвинения, указывая, что президент лишь опасается из-за уровня коррупции на Украине.

По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи Украине Зеленский начал расследование действий сына Джо Байдена — Хантера. На фоне этих слухов Трампу объявили импичмент.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

США передумали сокращать военную помощь Украине
США передумали сокращать военную помощь Украине

В Белом доме впервые за последние годы решили не спорить с президентом США Дональдом Трампом и не сокращать военную помощь …


Оборзевшие в Крыму! Аксёнов свирепствует
Оборзевшие в Крыму! Аксёнов свирепствует

Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на отзыв председателя горсовета Керчи. «Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не …


Кому ответ держать перед севастопольцами за Большую Морскую
Кому ответ держать перед севастопольцами за Большую Морскую

Давайте вспомним, что наблюдательный совет по реконструкции Большой Морской был сформирован при участии врио губернатора 21 октября 2019 года с целью контролировать …


Экипажи «Адмирала Григоровича» и «Новочеркасска» отработали защиту от подводных диверсантов
Экипажи «Адмирала Григоровича» и «Новочеркасска» отработали защиту от подводных диверсантов

Фрегат «Адмирал Григорович» и большой десантный корабль «Новочеркасск» сдали вторую курсовую задачу. В акватории Чёрного моря экипажи кораблей провели учение …


В Севастополе продают квартиру площадью 11 квадратных метров
В Севастополе продают квартиру площадью 11 квадратных метров

В тройку самых маленьких отдельных квартир Севастополя, выставленных сейчас на продажу, входит жильё общей площадью 11-14,2 «квадрата». Рейтинг микроквартир с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты