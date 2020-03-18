США перестали выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса

США перестали выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов в Twitter.

«Эти услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату», — говорится в сообщении. Гражданам США предложили проверять сайты посольств и консульств для того, чтобы узнать текущий статус их работы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214 тысяч человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник: Лента.Ру