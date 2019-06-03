США поддержали ракетные удары Израиля по Сирии

3 июня 2019     3
США поддержали ракетные удары Израиля по Сирии

США поддерживают авиаудары Израиля по Сирии и уведомили о своей позиции Россию, сообщает Axios со ссылкой на источники в госдепартаменте.

По данным издания, Вашингтон считает удары оправданными из-за присутствия иранских военных на территории САР. Требование о выводе иранских сил исходит не только от Израиля, но и Вашингтона, пишет «Федеральное агентство новостей».

2 июня Израиль дважды атаковал Сирию. Утром израильские самолеты ударили по военным объектам и системам ПВО республики. Погибли семеро сирийских военных. Вечером ракетная атака была осуществлена по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Погиб один военнослужащий, несколько военных получили ранения.

Источник: Газета Известия

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