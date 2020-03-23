США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

23 марта 2020     15
США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. Об этом заявил американский министр энергетики Дэн Бруйетт изданию Bloomberg.

Как пояснил политик, идею союза рассматривают в числе прочих вариантов стабилизации цен на сырье после падения. «Я не знаю, будет ли она представлена на рассмотрение официально», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть. Сторонники такого плана рассчитывают на стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала. До этого президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков. Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

МИД Великобритании призвал британцев вернуться из-за рубежа
МИД Великобритании призвал британцев вернуться из-за рубежа

22:15 Гражданам Великобритании настоятельно рекомендуется незамедлительно вернуться из других стран в связи с ограничениями, которые ежедневно вводятся во всём мире …


Олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести ОИ-2020
Олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести ОИ-2020

22:26 Национальный олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести Олимпийские игры — 2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной …


Развожаев назвал главную угрозу для Севастополя в борьбе с коронавирусом
Развожаев назвал главную угрозу для Севастополя в борьбе с коронавирусом

Врио губернатора Севастополя призывает прибывших из-за границы граждан проявить сознательность и находиться дома на карантине, а при ухудшении самочувствия сообщать …


В Севастополе рассчитывают, что к началу турсезона Россия справится с коронавирусом
В Севастополе рассчитывают, что к началу турсезона Россия справится с коронавирусом

Туристы, которые этим летом планировали поехать отдыхать за рубеж, из-за коронавируса могут остаться в России, и Севастополь рассчитывает, что сможет …


Военных медиков задействуют в случае вспышки коронавируса в Севастополе
Военных медиков задействуют в случае вспышки коронавируса в Севастополе

В Севастополе медперсонал Черноморского флота может быть задействован в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя Михаил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты