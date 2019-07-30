США позвали союзников на борьбу с Ираном

30 июля 2019     15
США позвали союзников на борьбу с Ираном

США сделали официальное предложение Германии присоединиться к участию в военной миссии для борьбы с агрессией Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского посольства в Берлине.

«Мы официально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании, помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе и бороться с иранской агрессией», — отметили в дипломатическом ведомстве. Там не уточнили о конкретных деталях предложения.

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00:02 — 24 июня

19 июля Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. На борту судна находились 23 человека, в том числе трое граждан России. Сообщалось, что военные остановили его за нарушение сразу нескольких правил. Судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США. Позднее часть экипажа Grace 1 арестовали.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре.

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Источник: Лента.Ру

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