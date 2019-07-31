США получили разведданные о смерти сына бен Ладена

31 июля 2019     16
США получили разведданные о смерти сына бен Ладена

Вашингтон получил разведывательные данные о смерти Хамзы бен Ладена — сына основателя террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом в среду, 31 июля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации США.

Хамзу бен Ладена называют вероятным преемником лидера «Аль-Каиды». Американские чиновники не предоставили деталей о возможной роли США в его смерти.

В марте США объявили награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене. Против него также действуют санкции США. По информации Госдепартамента, он официально состоит в рядах «Аль-Каиды».

Весной этого года глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф сообщил, что Хамза бен Ладен может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

Источник: Газета Известия

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