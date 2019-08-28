США пообещали работать над возвращением России в G7

Администрация США будет работать над возвращением России в формат G7. Об этом госсекретарь Майк Помпео рассказал в интервью Fox 59.

«Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать над этим», — сказал Помпео в ответ на вопрос, нужно ли приглашать Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.

26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Путина на следующую встречу «Большой семерки», однако не уверен, что российский лидер примет приглашение и сможет приехать. В Кремле рассказали, что официального приглашения от Трампа пока не поступало.

25 августа стало известно, что лидеры стран-участниц G7 отказались приглашать Россию на саммит. На необходимости присутствия Москвы, в первую очередь для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, настаивал Трамп. При обсуждении этого вопроса, как сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах газета The Guardian, американский лидер поссорился с лидерами стран «Большой семерки».

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

Источник: Лента.Ру