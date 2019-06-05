США предложили Турции новые условия для отказа от С-400

Американская сторона предложила Турции ряд вариантов, если Анкара решит отказаться от российских зенитно-ракетных установок С-400. Об этом рассказал генерал-лейтенант Чарльз Хупер, который возглавляет управление по безопасности и сотрудничеству министерства обороны США.

Чиновник отметил, что США уведомили Турцию о последствиях в случае приобретения российских ракетных систем, однако предложили ряд альтернатив, которые Анкара могла бы использовать. На данный момент ожидается ответ турецких властей, пишет ТАСС.

В конце мая Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по вопросу покупки Анкарой ЗРК С-400. Как сообщил представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун, инициатива была озвучена в ходе телефонного разговора сторон в среду, 29 мая. По его словам, Анкара не первый раз выступает с таким предложением.

Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

22 мая 2019 года стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса С-400. В тот же день в США заявили, что Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от сделки.

Спустя неделю Песков сообщил, что по просьбе турецкой стороны поставки российских ЗРК идут раньше запланированных сроков.

Позднее появилась информация о том, что американская сторона может приостановить тренировки турецких военных летчиков в Соединенных Штатах на истребителях F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК.

Источник: Газета Известия