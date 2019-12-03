США пригрозили ввести огромные пошлины на французские товары

3 декабря 2019     13
США пригрозили ввести огромные пошлины на французские товары

Соединенные Штаты могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний. Об этом говорится в докладе торгового представителя США.

По его словам, первая часть расследования по французскому цифровому налогу завершена. Представитель пришел к выводу, что он является дискриминационным по отношению к американским компаниям, в том числе Google, Amazon, Facebook и Apple, пишет StarTribune.

В заявлении отмечается, что торговый представитель США сфокусирован на противодействии растущему протекционизму стран ЕС, которые несправедливо обращаются с американскими компаниями — будь то посредством цифровых налогов или других усилий, направленных против ведущих цифровых компаний США.

24 августа перед вылетом на саммит G7 в Биаррице президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги. Отмечается, что Трамп так отреагировал на введенный Парижем цифровой налог, который затрагивает, в частности, американские компании.

11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.

Торговые отношения между Штатами и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.

Источник: Газета Известия

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