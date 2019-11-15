США пригрозили Египту последствиями за покупку российских Су-35

Египет будут ждать негативные последствия в случае приобретения российских истребителей Су-35. Об этом говорится в письме госсекретаря Майка Помпео и главы Пентагона Марка Эспера, направленного 13 ноября министру обороны Египта Мухаммеду Заки.

В послании отмечается, что новые сделки с Москвой в сфере вооружения как минимум затруднят сотрудничество США и Египта.

Кроме того, пишет The Wall Street Journal, представитель госдепартамента не исключил введение санкций против Каира за возможную покупку истребителей.

Издание опубликовало текст письма, указав, что оно было направлено в Египет на фоне визита в Каир министра обороны России Сергея Шойгу.

18 марта стало известно, что Россия подписала с Египтом контракт на поставку более двух десятков истребителей Су-35. По данным СМИ, соглашение рассчитано на сумму около $2 млрд, а поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

В мае Помпео уже заявлял, что в случае реализации договора, Египет подпадет под санкции в рамках CAATSA – закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Аналогичные угрозы американская сторона направляла и другим странам, выказывающим интерес к российскому вооружению.

Источник: Газета Известия