США пригрозили отправить террористов в Европу

2 августа 2019     15
США пригрозили отправить террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит тысячи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Европу, если европейские страны не заберут их добровольно. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

Глава государства пояснил, что Вашингтон контролирует более 2,5 тысячи задержанных террористов в Ираке и Сирии с гражданством европейских стран. «Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их», — пояснил он. По словам Трампа, боевики направлялись во Францию, Германию и другие государства Европы.

Материалы по теме

00:21 — 4 мая

В июле гражданам Австралии, вступившим в ряды ИГ, запретили возвращаться в страну как минимум в течение двух лет. Мера копирует аналогичную, принятую в Великобритании. Возможное возвращение террористов связывают с опасностью терактов и распространения радикальных взглядов.

В марте Швеция отказалась принять из Сирии от 30 до 40 детей шведских подданных, а во Франции на государство подали в суд за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших. До этого Франция решила принять около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям ИГ. По прибытии они предстанут перед судом и могут попасть в тюрьму, если будут признаны виновными.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

США пригрозили отправить террористов в Европу
США пригрозили отправить террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит тысячи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Европу, если …


Видео с «пьяным полицейским» сочли достойным уголовного дела
Видео с «пьяным полицейским» сочли достойным уголовного дела

Член Общественного совета при ГУ МВД по Москве, председатель совета директоров издания «Правда.Ру» Вадим Горшенин критически высказался о видео, на …


Почему севастопольцы не оплачивают парковку, обсуждали в правительстве
Почему севастопольцы не оплачивают парковку, обсуждали в правительстве

Работа платных стоянок стала сегодня предметом обсуждения в правительстве Севастополя. Бесплатно там могут парковаться лишь автомобили экстренных служб и силовых …


В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с топором на офис
В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с топором на офис

01:00 Суд в Санкт-Петербурге арестовал подозреваемого в нападении с топором на сотрудников одного из офисов Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали …


Ялта готовится отметить День города
Ялта готовится отметить День города

Основные события пройдут 10 августа на набережной. Праздник начнется в 9 утра с торжественного марша спортсменов, который также приурочен ко …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты