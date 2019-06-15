США призвали к сдерживанию России в Прибалтике

15 июня 2019     37
США призвали к сдерживанию России в Прибалтике

США должны оценить военный потенциал и потребности со странами Прибалтики для противодействия России. Соответствующее заявление направил в конгресс член Республиканской партии Майкл Конэуэй, с которым ознакомился телеканал RT в субботу, 15 июня.

Согласно предложенному документу, Соединенным Штатам необходимо обсудить с Литвой, Латвией и Эстонией сценарии и возможные варианты противоборства агрессии со стороны России. Также в документе говорится об обсуждении сотрудничества в других сферах для укреплении американо-балтийского взаимодействия, а также усиления безопасности стран.

По мнению американской стороны, изложенному в заявлении Конэуэя, Россия принимает усилия, чтобы ослабить североатлантический альянс НАТО и расширить свою сферу слияния при помощи запугиваний и других проявлений агрессии.

«США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развёртывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств», — отмечается в документе.

Ранее 14 июня глава оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» Гжегож Схетына заявил, что страна тратит слишком много денег на увеличение контингента армии ССША.

Источник: Газета Известия

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