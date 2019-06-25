США призвали не допускать в ПАСЕ подпавших под санкции россиян

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не допускать к работе членов российской делегации, в отношении которых действуют ограничительные меры ряда стран.

«Наша точка зрения заключается в том, что, если россияне возвращаются (в ПАСЕ – ред.), то они не должны направлять, а Совет Европы не должен принимать членов делегации, которые находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — приводит слова дипломата «Европейская правда».

По словам Тейлора, несмотря на то, что США не являются членом Совета Европы, Вашингтон активно поддерживал позицию Киева, который выступал против возвращения РФ в ПАСЕ.

В ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге рассматривался проект резолюции, в которой предлагалось предоставить всем делегациям, в том числе российской, равные права. Документ был одобрен большинством голосов: за проголосовали 118 из 190 присутствующих, 10 воздержались. Данное решение вызвало возмущение украинских политиков, которые пригрозили прекратить участие в работе ПАСЕ.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году организация дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако в то время санкции только ужесточались.

В ответ Россия заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений не стала направлять заявку на подтверждение полномочий делегации. В 2017 году Москва приостановила выплату членских взносов в Совет Европы.

Источник: Газета Известия