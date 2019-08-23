США призвали страны вступить в их коалицию и патрулировать Ормузский пролив

23 августа 2019     10
США призвали страны вступить в их коалицию и патрулировать Ормузский пролив

Вашингтон готов принять от других стран любую помощь для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом рассказал госсекретарь Майкл Помпео в интервью канадскому телеканалу, расшифровку записи которого выложил Госдепартамент США на своем сайте.

Помощь потребуется в США в рамках возглавляемой международной коалиции, созданной чтобы сдерживать агрессию в отношении торговых судов.

«Каждая страна будет помогать ровно в том объеме, в каком ей позволяют возможности. Мы готовы принять любую помощь», — заявил Помпео.

В июне Вашингтон объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

В МИД РФ ранее назвал планы по созданию коалиции непонятными.

За последние несколько месяцев в проливе произошло несколько инцидентов.

13 июня были атакованы два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous. На кораблях произошел взрыв, за которым последовал пожар. США обвинили в нападении Иран.

Позднее, 18 июля, СМИ сообщили, что в Ормузском проливе корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну.

Источник: Газета Известия

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