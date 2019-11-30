США призвали страны НАТО потратиться

США надеются на увеличение военных расходов стран НАТО к 2024 году. Об этом заявил представитель американской администрации на брифинге, посвященном участию президента США Дональда Трампа в саммите стран альянса, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря, передает ТАСС.

Сотрудник администрации «высокого ранга» рассказал, что в НАТО должны увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Он добавил, что такие траты в 2016 году осуществляли лишь четыре члена НАТО. По его словам, в настоящее время оборонные расходы девяти государств-членов НАТО выросли до двух процентов ВВП. Представитель администрации отметил, что американское правительство ожидает этого от всех входящих в альянс стран к 2024 году. Трамп намерен таким образом сделать НАТО сильнее. Также президент хочет, чтобы альянс был способен одолеть угрозы и будущие вызовы, заключил сотрудник.

Ранее в ноябре Дональд Трамп решил сократить расходы на финансирование стран НАТО. Белый дом захотел снизить долю поступлений с 22 до 16 процентов, возложив остальную часть на другие страны альянса.

Источник: Лента.Ру