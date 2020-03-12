США приостановят прием пассажиров из Европы

12 марта 2020     16
США приостановят прием пассажиров из Европы

Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Об этом в среду, 11 марта, заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает CNN.

Американский лидер подчеркнул, что ЕС не смог принять эффективных мер по предупреждению коронавируса, как это сделали США.

Он уточнил, что «исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование (на коронавирус. — Ред.)».

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса SARS-CoV-2. Введение чрезвычайного режима даст американскому лидеру возможность использовать федеральные средства для борьбы с вирусом, которые иначе можно задействовать только путем запроса через конгресс.

Число заразившихся новым коронавирусом в США, по данным на среду, достигло 1109 человек, умерших — 31, из больниц выписаны 15 человек. 24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Сигнал для Европы: в Эстонии объявили о начале экономического кризиса
Сигнал для Европы: в Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Министерство финансов Эстонии объявило о начале экономического кризиса в стране. В условиях распространения коронавируса и обвала нефтяных цен балтийская республика …


Ягудин назвал коронавирус «полнейшей чушью»
Ягудин назвал коронавирус «полнейшей чушью»

01:51 Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился своим мнением об эпидемии коронавируса. © Екатерина Чеснокова …


Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию
Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию

Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с …


США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

США запретят въезд из Европы c 13 марта в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Дональд …


Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем
Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем

Осужденного голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора. Об этом агентству Reuters рассказал его официальный представитель Джуда …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты