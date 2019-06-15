США продлили исключения из антииранских санкций для Ирака

США продлили исключения из санкций на поставки энергоносителей из Ирана для Ирака. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Соединненых Штатов.

Срок исключений увеличен на 120 дней, рассказал «РИА Новости» представитель ведомства в субботу, 15 июня. По его словам, эта мера призвана помочь Ираку бороться с последствиями нехватки электроэнергии.

«Мы продолжаем работать с Ираком, чтобы положить конец его зависимости от иранского природного газа и электроэнергии и повысить его энергетическую независимость», — подчеркнул собеседник журналистов. Он уточнил, что в дальнейшем планируется сделать Ирак «свободным от пагубного иранского влияния».

Ранее США вводили такие исключения в декабря 2018 года и в марте 2019 года.

В ноябре 2018 года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. При этом несколько стран получили «разрешение» в виде исключения закупать нефть у Ирана. Помимо Ирака, в этом списке оказались Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Тайвань, Южная Корея и Турция.

Источник: Газета Известия