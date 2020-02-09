США проработают предложение Путина о саммите пяти стран

9 февраля 2020     16
США проработают предложение Путина о саммите пяти стран

Вашингтон взял в проработку предложение президента России Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Антонов отметил, что пока рано приступать к организационным деталям, а также назначать место и дату встречи. По его словам, для начала необходимо дождаться ответа всех лидеров стран «пятерки».

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Президент Франции Эммануэль Макрон и заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак поддержали инициативу Владимира Путина. Официальный представитель правительства Великобритании заявил, что Лондон будет ждать дополнительных деталей о предложении российского президента.

Источник: Лента.Ру

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