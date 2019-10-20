США разбомбили свою авиабазу в Сирии

20 октября 2019     20
США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Американские военные уничтожили свою авиабазу в Сирии во время операции по выводу войск из страны. Об этом сообщает агентство SANA.

Уточняется, что бомбардировке подверглась база Аль-Кулайб для военно-транспортных самолетов и вертолетов.

По данным агентства, ранее американские военные заминировали свои объекты в селении Касрак вблизи трассы Тель-Тамр — Эль-Камышлы, а также уничтожили штабы в деревне Касрк в том районе и радар на базе Джабаль Абдул Азиз в западной части провинции Хасеке перед тем, как отступить в сторону Ирака из Алеппо и Ракки.

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19:01 — 9 октября

Ранее стало известно, что США перебросят около тысячи солдат по воздуху и по земле из Сирии в Ирак, где они продолжат борьбу с силами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Весь процесс передислокации займет несколько недель.

О срочной эвакуации американских солдат в Ирак было объявлено 14 октября после того, как Турция начала свою операцию в Сирии. В Пентагоне заявили, что войска оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями.

9 октября Анкара начала в Сирии операцию под названием «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

Источник: Лента.Ру

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