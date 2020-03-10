США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку

10 марта 2020     8
США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку

Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.

Субмарина представлена в документах как автономная система подводного оружия для тайного использования. Предполагается, что новая подлодка поступит на вооружение в 2023 году, сообщает издание New Scientist.

Отмечается, что разработка позволит ликвидировать подводные мины и прокладывать оптимальный маршрут.

В феврале стало известно, что Вашингтон оснастит ударные подводные лодки класса «Вирджиния» гиперзвуковыми ракетами к 2028 году. Эту статью предлагается включить в военный бюджет на 2021-й финансовый год (он начнется 1 октября 2020 года).

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Россию обвинили в препятствовании расследованию по MH17
Россию обвинили в препятствовании расследованию по MH17

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствовала расследованию по делу сбитого в Донбассе летом 2014 …


Внучка Лукашенко пошутила про деда и сорвала аплодисменты
Внучка Лукашенко пошутила про деда и сорвала аплодисменты

Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Анастасия пошутила про деда в видеовизитке для конкурса «Мисс Лицей БГУ» и сорвала аплодисменты зрителей. …


США заметили российский корабль-разведчик в Тихом океане
США заметили российский корабль-разведчик в Тихом океане

США заметили российский разведывательный корабль «Прибалтика» (ССВ-80) в Тихом океане. Об этом сообщила американская Береговая охрана, передает «Интерфакс». Судно зафиксировали …


В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса
В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса

В Канаде зафиксирован первая смерть от коронавируса. Скончался житель провинции Британская Колумбия на западе страны, сообщил местный телеканал Global News. …


США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку
США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку

Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты