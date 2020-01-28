США раскрыли «сделку века» между Израилем и Палестиной

28 января 2020     14
США раскрыли «сделку века» между Израилем и Палестиной

США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия раскрыли американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

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Известно, что Палестина выступает против этого плана, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов. Россия также раскритиковала позицию США, которые не стали советоваться с палестинской стороной.

В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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Источник: Лента.Ру

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