США решили испытать непроверенные препараты на зараженных коронавирусом китайцах

США решили испытать непроверенные препараты на зараженных коронавирусом китайцах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские фармацевтические компании AbbVie и Johnson & Johnson поставляют в Китай вакцины для проверки их эффективности. В том числе компании отправили средство, предназначенное для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Еще одна компания Gilead Sciences захотела присоединиться и исследовать в Китае действие противовирусного препарата, который находится в стадии разработки.

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Сообщается, что пока что не доказана эффективность этих медикаментов в борьбе с коронавирусом. Газета уточнила, что пока в мире нет вакцин, предназначенных для борьбы с китайским вирусом. Именно поэтому медики рассматривают возможность применения лекарств без процедур для их одобрения в надежде остановить вспышку коронавируса.

По данным издания, несколько фармацевтических компаний ведут работы по созданию вакцины против вируса, однако испытывать на людях ее можно будет только через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки возросло на четверть, скончались еще 25 человек. Всего от китайского вируса погиб 131 человек.

Источник: Лента.Ру