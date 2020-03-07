США решили передать Украине противоартиллерийские радары и боевые катера

7 марта 2020     3
США решили передать Украине противоартиллерийские радары и боевые катера

Конгресс США неофициально уведомили о планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщает CNN.

Новый пакет помощи включает в себя противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера Mark VI. Их стоимость составит 125 миллионов долларов.

Это первая часть военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, которые были выделены Конгрессом.

31 января стало известно, что в Белом доме решили не сокращать военную помощь Украине по линии Госдепартамента. В то же время госссекретарь США Майк Помпео на встрече в Киеве с тогдашним главой МИД Украины Вадимом Пристайко заверил, что Киев получит от Вашингтона полную поддержку «в борьбе с российской агрессией».

Источник: Лента.Ру

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