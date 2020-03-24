США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов

24 марта 2020     16
США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов

США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов после провала переговоров по созданию «инклюзивного правительства». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

В заявлении Помпео говорится, что США сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший глава исполнительной власти Абдулла Абдулла не смогли договориться между собой. По словам госсекретаря, срыв переговоров угрожает американским национальным интересам.

Помпео заявил, что американская сторона готова сократить расходы еще на миллиард долларов и в 2021 году.

В марте США подтвердили начало сокращения численности войск в Афганистане в рамках соглашения с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с Соединенными Штатами террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В войсках Росгвардии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом
В войсках Росгвардии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

01:07 Среди бойцов Росгвардии нет заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил замглавы ведомства Алексей Кузьменков. РИА Новости «В настоящее время в …


Российские туристы назвали страны для лучшего отпуска
Российские туристы назвали страны для лучшего отпуска

Российские туристы назвали страны, в которых они провели лучший отпуск в начале текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса …


США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов
США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов

США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов после провала переговоров по созданию «инклюзивного правительства». Об этом заявил госсекретарь США …


В России подскочили продажи презервативов
В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. …


Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса
Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определять вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты